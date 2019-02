Nghi bắt cóc trẻ em, nam thanh niên đâm chết cha cháu bé

Tối 21.2, ông Trương Minh Khánh, Chủ tịch UBND TT.Hậu Nghĩa, H.Đức Hòa (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường và tử thi anh Lê Hoài Bảo (28 tuổi, ngụ ấp Sò Đo, TT.Hậu Nghĩa) bị đâm chết do nghi bắt cóc trẻ em

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 10 cùng ngày, anh Bảo đưa con đến công viên TT.Hậu Nghĩa ngồi chơi. Do nơi đây khá rộng nên hai con vui đùa chạy vòng quanh rồi trở lại ghế đá ngồi nghỉ mệt. Bất chợt, một phụ nữ trạc 50 tuổi bán vé số dạo qua nhìn thấy sinh nghi nên la lên có bắt cóc trẻ em.

Đang đứng gần đó, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ TT.Hậu Nghĩa) liền chạy đến tách hai cha con anh Bảo ra, mặc cho anh giải thích đây là sự hiểu lầm. Do có rượu, Điền không tin anh Bảo, dẫn tới hai bên cự cãi lớn tiếng. Lập tức, Điền chạy vào quán gần đó lấy con dao ra đâm một nhát trúng ngực anh Bảo. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Hậu Nghĩa nhưng đã tử vong do thủng tim. Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đang tạm giữ Điền về hành vi giết người.