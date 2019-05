Nghi bị 'tiếp thị sữa' đánh: Công an địa phương sẽ làm rõ vụ việc

Ngày 31.5, trả lời PV Thanh Niên, trung tá Hồ Ngọc Anh, Trưởng công an xã Phong Phú (H.Bình Chánh, TP.HCM), cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của anh N.T.A.M (43 tuổi, quê Long An) - người nghi bị “tiếp thị sữa” đánh lúc 8 giờ 30 ngày 29.5.

tin liên quan CSGT TP.HCM trả lời chuyện 'tiếp thị sữa': ‘Không kiểm soát được người lạ đứng gần chốt’ Theo trung tá Anh, chiều 30.5, Nguyễn Minh Trung (19 tuổi, tạm trú xã Phong Phú), đã tới trụ sở công an trình báo và khai mình chính là người đánh anh M.

Từ lời khai của anh M. và Trung, công an xác định có một số vấn đề còn mâu thuẫn. Anh M. khai, Trung cầm máy bộ đàm và quyển sổ ghi chép. Còn Trung khai mình chỉ cầm điện thoại chứ không cầm bộ đàm, sổ ghi chép và Trung cho biết mình “không có mối quan hệ gì với CSGT”.

“Mặc dù anh M. không yêu cầu xử lý hình sự; hành chính hay bồi thường thiệt hại, nhưng công an sẽ xử lý nghiêm. Hành vi của Trung nếu xác định vi phạm hình sự thì sẽ chuyển cho cơ quan CSĐT khởi tố. Không có chuyện công an xã bao che, bảo kê cho các đối tượng đánh người, ảnh hưởng tới trật tự xã hội trên địa bàn”, trung tá Anh khẳng định. Công an sẽ mời anh M. và Trung lên làm việc, lấy lời khai các nhân chứng khác để làm rõ về việc Trung có mang bộ đàm, cầm sổ ghi chép hay không.

Trả lời câu hỏi, Trung đang làm nghề gì; đã từng có hành vi vi phạm pháp luật chưa? Trung tá Anh cho biết: “Công an xã chưa ghi nhận Trung có vi phạm pháp luật trước đó. Còn nghề nghiệp hiện nay của Trung thì công an xã chưa nắm vì Trung chỉ tạm trú ở địa phương”.

Trưởng công an xã Phong Phú cho biết phía CSGT cũng chưa làm việc với đơn vị để giải quyết sự việc trên.

Trả lời PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), cho biết vụ việc trên đang được Công an H.Bình Chánh điều tra xử lý, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau.

Trước đó, sáng 29.5, anh M. đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh), thì thấy một nam thanh niên đang mật phục để hỗ trợ CSGT xử phạt người đi đường. Anh M. quay phim thanh niên này, rồi tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh và gặp nhóm CSGT đang đứng chốt để xử lý các phương tiện vi phạm. Anh M. tiếp tục quay phim rồi rời đi.