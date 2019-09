Nghi can bắn chết gia đình anh trai dùng súng tự sát

Chiều 21.9, thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước, xác nhận ông Nguyễn Văn Có, nghi can trong vụ dùng súng truy sát vợ chồng ông Nguyễn Văn Thấy (anh ruột ông Có, cùng ngụ ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, TX. Bình Long, Bình Phước), đã dùng súng tự sát khi bị lực lượng công an vây bắt.

Thảm kịch vụ em trai bắn giết vợ chồng anh trai rồi tự sát ở Bình Phước

Theo thượng tá Long, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thị xã gần khu vực xảy ra án mạng để truy bắt nghi phạm

“Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn cùng với 2 cây súng trong người. Khi kiểm tra, khám xét tại nhà riêng của đối tượng Có, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện có cả lựu đạn tự chế nên lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công an các địa phương, thông tin đến người dân cần cảnh giác nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, hình ảnh giống nghi phạm”, thượng tá Long cho hay.

Trưa 21.9, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Có đang lẩn trốn trong một vườn cây của người dân tại xã An Khương, H.Hớn Quản (Bình Phước), cách hiện trường gây án khoảng 15 km, nên tổ chức bao vây để bắt giữ nghi can. Tại đây, công an đã thuyết phục, vận động Có ra đầu thú nhưng Có vẫn cầm súng cố thủ và chạy trốn.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã ép sát vòng vây để bắt nghi phạm. Khi biết không thể trốn thoát, Có dùng súng bắn vào đầu để tự sát . Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Hớn Quản đưa Có về Bệnh viện Bình Long để cấp cứu nhưng Có tử vong.