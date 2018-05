Nghi can giết người ở thị xã La Gi ra đầu thú

Theo đại tá Phạm Duy Khang, nghi can giết người ra đầu thú vào sáng cùng ngạy tại Công an xã Sơn Mỹ (H.Hàm Tân, Bình Thuận), nơi hung thủ cư trú. Ngay sau đó, công an đã di lý về Cơ quan CSĐT Công an La Gi để điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 21 giờ 30 ngày 7.5, Lê Ngọc Nghĩa (23 tuổi, trú xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân) đến xã Tân Tiến chơi với bạn thì va chạm, dẫn đến xô xát với anh Vương Văn Nhật (24 tuổi, trú thôn Hiệp Phú, xã Tân Tiến).

Trong xô xát, cãi nhau, Nghĩa rút dao trong người đâm anh Nhật khiến anh này ngã gục tại chỗ. Ngay sau đó, anh Nhật được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện La Gi nhưng tử vong

Ảnh: C.T.V Nghi can Lê Ngọc Nghĩa tại cơ quan công an

Ngay trong đêm, các trinh sát Công an La Gi đã về nơi cư trú của Nghĩa để vận động gia đình đưa Nghĩa ra đầu thú. Sáng 8.5, gia đình đã đưa Nghĩa đến cơ quan công an.