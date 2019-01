Nghi phạm cướp ngân hàng Agribank Thái Bình đã bị bắt

Danh tính tên cướp được xác định là Lê Văn Cẩn (50 tuổi) ngụ thôn Kiều Mộc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Trước đó, vào hồi 9 giờ 52 ngày 23.1, Công an tỉnh nhận được tin báo tại Phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của Ngân hàng Agirbank bị cướp.

Đối tượng nam giới, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy không biển kiểm soát đến Phòng giao dịch rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công, làm một số khách hàng, nhân viên ngân hàng bị ảnh hưởng. Sau đó, tên cướp dùng dao đe dọa và cướp đi khoảng hơn 200 triệu đồng. Ra ngoài, tên cướp táo tợn tiếp tục xịt hơi cay vào những người đứng ngoài phòng giao dịch và lên xe máy của mình bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra. Đến 3 giờ sáng ngày 24.1, lực lượng Công an đã bắt được Lê Văn Cẩn.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Cẩn khai do nợ nần không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Với thành tích phá an nhanh của công na, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã thưởng cho Công an tỉnh Thái Bình 100 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã thưởng cho các lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40 triệu đồng.