Nghi phạm giết chủ nợ, đốt xác phi tang từng bị nhiều người đòi nợ

Liên quan đến vụ ông D.C.C (ở H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) mất tích 7 tháng, sau một thời gian điều tra, ngày 10.7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, ở P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”