Nghi phạm sát hại dã man bạn gái ngay giữa đường ở Nghệ An đã tự tử

Chiều nay, 29.7, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Phan Công Cương (44 tuổi, quê ở xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An), nghi phạm sát hại chị N.V.A (41 tuổi), đã treo cổ tự tử.

Trưa nay, cơ quan công an phát hiện Cương tử vong trong tư thể treo cổ trong căn nhà không có người ở, gần một bãi biển thuộc H.Nghi Lộc (Nghệ An). Gần đó có xe máy, con dao gây án và một số đồ đạc cá nhân của nghi phạm Cương để lại. Công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ án ẢNH K.HOAN

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.7, Cương mang theo con dao giấu trong chiếc áo, chạy xe máy đuổi theo xe máy của chị N.V.A (ngụ tại P.Quán Bàu, TP.Vinh). Khi đến hẻm số 5, ngõ số 1, đường Lê Lợi, P.Hưng Bình, TP.Vinh, Cương đuổi kịp chị A. rồi chặn xe lại gây sự. Người bạn của chị A. ngồi phía sau xuống xe can ngăn nhưng bất thành. Sau đó, Cương rút dao tấn công chị A. khiến chị này ngã xuống đường. Cương tiếp tục đâm thêm nhiều nhát dao vào người chị A. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm giấu con dao gây án vào chiếc áo rồi chạy xe rời khỏi hiện trường. Hành vi gây án của Cương bị camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Video vụ giết người tình trong hẻm nhỏ ở Nghệ An gây xôn xao dư luận Thông tin từ chính quyền xã Nghi Diên cho biết, Cương đã có vợ, sau đó ly hôn rồi vào TP.Vinh sống. Người đàn ông này làm nghề lái xe thuê và có quan hệ tình cảm với chị A. (chị A. sống trong căn hộ chung cư với 3 đứa con nhỏ).

Gần đây, giữa chị A. và Cương xảy ra mâu thuẫn. Chị A. muốn chấm dứt chuyện tình cảm khiến Cương bực tức và ra tay sát hại chị A.