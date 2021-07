Nghi tài xế dương tính Covid-19, phong tỏa, test nhanh tiểu thương chợ đầu mối Quảng Ngãi

, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức test nhanh, phát hiện 1 người đi trên xe tải và tài xế xe tải khác nghi dương tính với Covid-19 khi đi vào tỉnh Quảng Ngãi. Trong 2 người, có tài xế đến chợ đầu mối Quảng Ngãi lấy hàng nông sản nên trong sáng 6.7, ngành chức năng Quảng Ngãi tổ chức test nhanh cho các tiểu thương ở chợ này. Sáng 6.7, chốt kiểm tra y tế Dốc Sỏi

Chợ đầu mối hàng nông sản TP.Quảng Ngãi sáng nay 6.7 Ảnh: P.A

Tài xế N.T.H (33 tuổi, trú thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển xe tải BS 92C - 120.96 chở vợ là B.T.K.T. (30 tuổi) trên đường vào chợ đầu mối TP.Quảng Ngãi lấy hàng nông sản rau, củ, quả. Khoảng 0 giờ 15 ngày 6.7, qua test nhanh tài xế này, ngành chức năng tại chốt kiểm tra y tế Dốc Sỏi phát hiện có biểu hiện dương tính với Covid-19.

Tiếp tục test nhanh tài xế N.A.S (38 tuổi, trú TT.Phong Châu, H.Phú Ninh, Phú Thọ) điều khiển xe BS 19H - 004.03 và người đi theo xe là L.H.V. (17 tuổi, trú xã Tiên Kiên, H.Lâm Thao, Phú Thọ) chở bột ngọt từ Phú Thọ vào Quảng Ngãi giao hàng. Kết quả, tài xế N.A.S âm tính còn L.H.V thì có biểu hiện dương tính với Covid-19.

Ngay trong sáng 6.7, ngành chức năng Quảng Ngãi đã đưa 2 ca nghi dương tính với Covid-19 nói trên đi điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Khu kinh tế Dung Quất, H.Bình Sơn.

Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ chợ đầu mối hàng nông sản TP.Quảng Ngãi Ảnh: P.A

Sáng cùng ngày, Công an Quảng Ngãi đã phong tỏa chợ đầu mối Quảng Ngãi để test nhanh Covid-19 cho toàn bộ tiểu thương tại đây.

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi,, cho biết liên quan tài xế nghi dương tính với Covid-19 nói trên, đơn vị sẽ test nhanh cho tất cả các tiểu thương đang giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối Quảng Ngãi trong sáng nay (6.7), hiện chưa biết số lượng là bao nhiêu.

KHẨN: TP.HCM đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền vì Covid-19 phức tạp

Thông tin liên quan 2 người dương tính với Covid-19 nói trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao đổi với Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp truy vết.