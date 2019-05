Nghị trường quan tâm chuyện xuất, nhập khẩu và giá điện

Có nên tổ chức phạm nhân lao động ngoài trại giam ? Thảo luận tại hội trường về dự án luật Thi hành án hình sự sửa đổi, chiều 22.5, mặc dù báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ QH đề nghị giữ quy định cho phép trại giam phối hợp với DN, tổ chức, cá nhân để tổ chức khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam cho phạm nhân, song các ĐB vẫn tranh luận khá gay gắt về quy định này. ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho rằng: “Các ý kiến e ngại tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn là cần thiết, nhưng không nên vì lo ngại này mà bỏ đi cơ hội, nhu cầu chính đáng của phạm nhân được cải tạo thông qua lao động”. ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng phạm nhân thì không chỉ bị hạn chế một số quyền, ngay cả thăm nom cũng còn hạn chế vậy tại sao lại đưa ra ngoài làm việc? Nếu buộc phạm nhân ra ngoài lao động mà không được thể hiện bằng một bản án của tòa án thì đây là hình phạt ngoài luồng. Báo cáo giải trình tại cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết việc tổ chức cho lao động ngoài trại giam ở đây là ở phạm vi điểm lao động, dạy nghề chứ không phải ở “ngoài xã hội”. Các điểm lao động này dù không trong khuôn khổ trại giam, nhưng vẫn thuộc quản lý của trại giam. Kết luận phiên thảo luận, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị những vấn đề còn ý kiến khác sẽ được gửi để xin ý kiến ĐBQH. Lê Hiệp