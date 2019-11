Nghi vấn 9 container 'rác thải' lọt qua cửa hải quan

Trong 9 container nói trên có các mã hàng được Công ty TNHH K.J khai là máy móc thiết bị mới 100%, gồm: Máy ép thủy lực 300 tấn (dùng sản xuất đồ gỗ); máy nén khí trục vít (không có bình nén khí); máy bơm chân không; máy bơm bằng khí nén. Sau đó, 9 container được đưa về Chi cục Hải quan quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài KCN (gọi tắt là Hải quan ngoài KCN - đóng tại TX.Thuận An, Bình Dương; trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương) để kiểm tra, kiểm soát.

Ngày 23.11, PV Thanh Niên đã liên hệ với Công an TX.Thuận An, Công an TP.Thủ Dầu Một, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị phối hợp kiểm tra bên trong 9 thùng container nhưng không được đáp ứng. Đến tối cùng ngày, một cán bộ Cục Hải quan Bình Dương điện thoại cho PV và nói rằng: “9 container chứa máy móc thiết bị đã có giấy giám định nên không cần công an kiểm tra”. Ngày 24.11, PV Thanh Niên tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương để phản ánh về vấn đề trên và kể cả thông tin liên quan đến việc “bôi trơn” 4 tỉ đồng cho việc thông quan 9 container “rác thải” thì nhận được phản hồi “Sẽ cho thanh tra”. PV tiếp tục đặt vấn đề liệu có sự tẩu tán số rác thải trong 9 container hay không thì chưa nhận được sự quan tâm của cơ quan chức năng.