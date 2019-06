Nghi vấn đường dây cung cấp vắc xin 'lậu'

Từ thông tin Trung tâm y tế TP.Đồng Hới tiêm vắc xin Pentaxim (vắc xin 5 trong 1) với giá cao hơn quy định, cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện nơi cung cấp không có chức năng kinh doanh vắc xin và đã... “biến mất”.

Theo Sở Y tế Quảng Bình, thời gian qua, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu vắc xin dịch vụ phòng một số bệnh truyền nhiễm như vắc xin Pentaxim, Hexaxim… do các công ty kinh doanh vắc xin không cung ứng đủ theo dự trù của đơn vị. Vì thế, các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn đã liên hệ nhiều nhà cung ứng khác nhau để tìm nguồn cung.

Khan hiếm dẫn đến tiêm giá cao

Ngày 24.6, PV Thanh Niên đến Trung tâm y tế Đồng Hới để tìm hiểu thêm thông tin nhưng bà Trần Thị Loan, Giám đốc trung tâm, đã nghỉ hưu theo chế độ. Phó giám đốc phụ trách cho hay không nắm rõ vì việc nhập vắc xin do bà Loan đảm nhiệm. Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, khoảng cuối tháng 3.2019 rộ lên thông tin Trung tâm y tế TP.Đồng Hới tiêm vắc xin 5 trong 1 với giá cao. Ngày 4.4, Sở Y tế Quảng Bình thành lập đoàn để kiểm tra việc quản lý, sử dụng vắc xin dịch vụ tại trung tâm này. Ngày 17.4, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn yêu cầu kiểm tra thông tin, dư luận. Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, khoảng cuối tháng 3.2019 rộ lên thông tin Trung tâm y tế TP.Đồng Hới tiêm vắc xin 5 trong 1 với giá cao. Ngày 4.4, Sở Y tế Quảng Bình thành lập đoàn để kiểm tra việc quản lý, sử dụng vắc xin dịch vụ tại trung tâm này. Ngày 17.4, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn yêu cầu kiểm tra thông tin, dư luận.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh ngày 24.4, Sở Y tế cho biết Trung tâm y tế TP.Đồng Hới nhập 50 liều vắc xin Pentaxim từ cửa hàng trang thiết bị y tế Đức Thành (số 21, ngõ 6, tổ dân phố 3, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội) theo hóa đơn số 0046428 ngày 19.3 với giá 1,15 triệu đồng/liều. Sau khi nhập vắc xin, trung tâm tổ chức tiêm với giá 1,4 triệu đồng/liều, cao hơn mức giá 786.000 đồng/liều do UBND tỉnh Quảng Bình quy định. Lý do trung tâm tiêm giá cao hơn giá phê duyệt của UBND tỉnh vì phải mua vào với giá cao hơn giá mua vào do UBND tỉnh quy định (630.000 đồng/liều). Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm y tế TP.Đồng Hới ngừng ngay việc tiêm vắc xin Pentaxim cho người dân với giá cao hơn giá của UBND tỉnh phê duyệt.

Cũng theo báo cáo, hóa đơn xuất của cửa hàng Đức Thành không đủ thông tin số lô sản xuất, hạn dùng, nhà sản xuất của vắc xin. Giá bán vắc xin ghi trong hóa đơn cũng cao hơn giá kê khai đăng tải trên website của Cục Quản lý dược.

Cơ sở cung cấp "biến mất"

Cửa hàng Đức Thành là cơ sở kinh doanh không thuộc địa bàn quản lý của Sở Y tế Quảng Bình, do đó ngày 17.4, Sở có Công văn số 649 gửi Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đề nghị Cục kiểm tra hoạt động của cửa hàng Đức Thành để làm rõ nguồn gốc và giá bán của vắc xin Pentaxim

Sau khi nhận công văn, Cục Quản lý dược yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra. Ngày 10.5, Cục Quản lý dược nhận được Công văn số 1967 của Sở Y tế Hà Nội. Theo kết quả xác minh thông tin kinh doanh vắc xin của cửa hàng trang thiết bị y tế Đức Thành, tại địa chỉ số 21, ngõ 6, tổ dân phố 3, P.La Khê (Q.Hà Đông) không có biển hiệu; không có hoạt động mua bán hàng hóa. Chủ hộ là ông Đinh Văn Trung cho ông Nguyễn Đức Thành mượn địa điểm trên để kinh doanh, nhưng thời gian gần đây ông Thành đã tạm ngừng kinh doanh.

Cửa hàng trang thiết bị y tế Đức Thành được P.Tài chính - kế hoạch Q.Hà Đông cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 0108012424 cho ông Nguyễn Đức Thành với ngành nghề kinh doanh bán hàng: dụng cụ y tế, vật tư y tế, thiết bị y tế. Cơ quan chức năng khẳng định: “Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng trang thiết bị y tế Đức Thành (ở địa chỉ trên - PV) không có hoạt động mua bán hàng hóa và không có chức năng kinh doanh vắc xin”.

Ngày 31.5, Cục Quản lý dược có Công văn số 8270 gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Bình và Sở Y tế TP.Hà Nội yêu cầu: “Sở Y tế Quảng Bình báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra xác minh nguồn gốc và việc mua 50 lọ vắc xin Pentaxim nên trên của Trung tâm y tế Đồng Hới; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Sở Y tế Hà Nội tiếp tục kiểm tra hoạt động của cửa hàng Đức Thành, phối hợp với Sở Y tế Quảng Bình và các đơn vị chức năng liên quan trong việc xác minh nguồn gốc 50 lọ vắc xin trên”.