Nghi vấn đường dây tuồn găng tay y tế cũ vào Việt Nam: Xác định 4 container găng tay không đúng như khai báo

Chiều 4.12, theo nguồn tin PV Thanh Niên, 6 bị can trong hai đường dây làm giả găng tay y tế bị Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM triệt phá vào tháng 8.2020 vẫn chưa khai rõ ràng về nguồn gốc các loại găng tay y tế đã qua sử dụng. Các bị can chỉ khai nhận thu gom găng tay y tế đã qua sử dụng từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường, về phân loại, làm sạch, đóng hộp giả các thương hiệu lớn, đem bán ra thị trường. PC03 phát hiện thu giữ hơn 100 tấn găng tay y tế đã qua sử dụng dơ bẩn, đổi màu trong hai vụ án nói trên. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, nguồn gốc găng tay y tế đã qua sử dụng của hai đường dây trên khả năng có thể thu mua từ các cơ sở y tế trong nước hoặc nguồn nhập từ các nước khác. Việc nhập, mua bán các loại găng tay y tế đã qua sử dụng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.