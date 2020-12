Nghi vấn tài xế Mercedes tẩu tán tài sản để né tránh trách nhiệm bồi thường

Có thể khởi kiện để vô hiệu giao dịch tài sản

Theo luật sư Lê Trung Phát (Giám đốc hãng luật Lê Trung Phát), bị cáo Phong bị tạm giam không bị tước đi quyền định đoạt về tài sản của mình. Trong thời gian tạm giam, Phong vẫn được thực hiện các quyền liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

Phong bị tạm giam nên bị hạn chế quyền đi lại, việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản trong trường hợp này không thể thực hiện tại Văn phòng công chứng. Công chứng viên phải đến nơi bị can tạm giam để thực hiện thủ tục, có giấy giới thiệu của văn phòng công chứng gửi cơ quan công an nơi bị can đang tạm giam.

Sau khi được cơ quan công an cho phép, công chứng viên mới được tiếp cận bị can để thực hiện việc ký giấy tờ công chứng chuyển nhượng. Thông thường, khi công chứng viên mang giấy giới thiệu của văn phòng đến, thì họ cũng cung cấp cho Cơ quan công an văn bản dự là sẽ cho bị can ký.

Theo luật sư Phát, có thể đặt nghi vấn việc sang tên căn nhà trong trường hợp này là nhằm tẩu tán tài sản tránh việc phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.