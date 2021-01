Nghi vợ có người khác, chồng ghen tuông dùng dao cạo râu rạch mặt vợ

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Tiến Thịnh và chị C. là vợ chồng có đăng kí kết hôn. Do thường xảy ra mâu thuẫn, nên từ tháng 8.2018 cả hai không còn chung sống với nhau. Thịnh nghi ngờ chị C. không chung thủy, có quan hệ với người đàn ông khác, nên đã chuẩn bị dao cạo râu rồi cắt bỏ một đầu nhựa để lòi lưỡi dao phía trên ra ngoài với ý định gây thương tích cho chị C.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12.12.2019, Thịnh đến tìm chị C. ở chung cư Ngô Gia Tự (P.3, Q.10). Đến nơi, Thịnh thấy chị C. chở con gái đi từ chung cư ra liền lái xe đuổi theo. Khi đến đường Bắc Hải (P.6, Q.Tân Bình), chị C. dừng xe mặc áo khoác, Thịnh áp sát xe máy vào chị C. chửi bới, giật khẩu trang trên mặt chị C. xuống rồi dùng dao cạo râu rạch 4 - 5 cái vào mặt chị C.