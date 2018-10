Nghĩa vụ trích xuất dữ liệu điều tra tội phạm

Trên địa bàn TP.HCM có hơn 600 camera vừa giám sát giao thông , vừa giám sát tình hình an ninh trật tự; dữ liệu được truyền về Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (thuộc Sở GTVT) và được chia sẻ về Trung tâm kiểm soát an ninh qua camera của Công an TP.HCM, một số quận, huyện trên địa bàn.