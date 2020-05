Nghiên cứu cơ chế đặc biệt phát triển Vùng KTTĐ phía nam

Tại hội nghị, lãnh đạo 8 tỉnh, TP Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía nam (gồm TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang) đề xuất cơ chế đặc biệt, tập trung kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên thực hiện quy hoạch đầu tư các công trình hạ tầng cấp bách mang tính liên kết vùng, đặc biệt là tuyến đường cao tốc, hệ thống đường vành đai TP.HCM, hệ thống cảng logistics... nhằm phát triển mạnh, bền vững Vùng KTTĐ phía nam.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị T.Ư bố trí 50% vốn (khoảng 2.439 tỉ đồng) cho Bà Rịa-Vũng Tàu để hoàn thành dự án cầu Phước An; hỗ trợ khoảng 4.723 tỉ đồng để xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; 2.432 tỉ đồng cho dự án đường 991B, xem xét sớm nghiên cứu dự án tuyến đường sắt kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải...

TP.HCM và 7 tỉnh còn lại sẽ là “bát giác kim cương” ở đây. Do đó, Vùng kinh tế trọng điểm phía nam sẽ đạt mục tiêu, về đích sớm hơn ít nhất 10 năm trong mục tiêu VN hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045

Tỉnh Long An kiến nghị sớm bố trí vốn giải phóng mặt bằng cho dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa để tiếp tục chi trả cho người dân vì công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kết nối giao thông trong vùng Đông Nam bộ. Tỉnh này cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm triển khai đường Vành đai 3 và Vành đai 4 - TP.HCM, trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang. Long An cũng đề nghị sớm cho triển khai việc thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng giao thông. Về vấn đề liên kết vùng, tỉnh Tây Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng vùng có thành viên của Chính phủ để tổ chức hoạt động được tốt hơn.