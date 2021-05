Ngủ với 'bạn gái Facebook' mới gặp lần đầu, bị tố cáo mới biết bạn gái chỉ 14 tuổi

Sáng 12.5, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) bàn giao nghi phạm quan hệ tình dục với "bạn gái quen qua Facebook" chỉ mới 14 tuổi, cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, công an phường này nhận được tố cáo từ bà T.T.T (42 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng), về việc con gái bà đi chơi lễ 30.4 - 1.5 với người yêu quen qua Facebook , ngủ qua đêm tại khách sạn và quan hệ tình dục trong khi chỉ 14 tuổi.

Công an P.An Hải Tây tiến hành xác minh nhưng thông tin con gái bà T. cung cấp rất mơ hồ, em này chỉ mới quen người yêu qua Facebook, dịp lễ 30.4 - 1.5, cả hai gặp mặt lần đầu, hẹn hò đi chơi và đồng thuận quan hệ tình dục tại một khách sạn ven bờ Đông sông Hàn.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường xác định nghi can là anh N.T (21 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) nên mời về trụ sở làm việc.

Anh N.T khai nhận quen con gái bà T., dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, cả hai lần đầu gặp mặt, sau khi đi chơi thì vào khách san đường Chương Dương (P.Mỹ An) và cả hai đã quan hệ tình dục. Đến khi bị tố cáo, anh T mới biết “bạn gái Facebook” chỉ mới 14 tuổi.