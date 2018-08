Người đàn bà cùng quẫn: Hướng dẫn nhập hộ khẩu cho hai con của bà Hợi

‘Mong các em có cuộc sống ổn định hơn’

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh hai người con của bà Hợi là Nguyễn Thanh Trọng và Nguyễn Thị Thu Thủy (cả hai đều không có giấy tờ tùy thân), trung tá Cao Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP.HCM cho biết: “Theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, đại diện Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM đến đây trước hết thăm hỏi tình hình gia đình các em; chia buồn khi hay tin mẹ các em bị bệnh, đã qua đời”.

Theo trung tá Tươi, qua trao đổi tiếp xúc, cá nhân trung tá thấy rất cảm mến các em vì các em dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn làm ăn lương thiện. "Đội ngũ công an TP sẽ đồng hành hướng dẫn, hỗ trợ các em làm giấy tờ tùy thân để gia đình có cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn”, trung tá Tươi nói.

Đại diện Công an TP.HCM cũng đã gặp gỡ bà Lê Hồng Hạnh (chủ nhà số 85/10/30 đường Cống hộp Rạch Bùng Binh, P.9, Q.3), người sẵn sàng bảo lãnh cho anh em Trọng - Thủy nhập hộ khẩu.

Bà Hạnh bộc bạch: “Tôi với gia đình bà Hợi chỉ là hàng xóm. Tôi thấy thương con của bà rất hiếu thảo, chăm chỉ nhưng không có được việc làm ổn định. Vì vậy, tôi muốn tạo điều kiện để các em có được giấy tờ tùy thân, từ đó có thể thoát cảnh sống bấp bênh, túng thiếu như bấy lâu nay”.

Ảnh: Như Lịch Đại diện Công an TP.HCM gặp gỡ trao đổi với bà Lê Hồng Hạnh, người sẵn sàng bảo lãnh cho hai người con bà Hợi nhập hộ khẩu

HĐND TP.HCM yêu cầu sớm rà soát những trường hợp tương tự

Trước đó, Công an TPHCM đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc đến các đơn vị nghiệp vụ.

Công văn có nêu: “Ngày 10.7.2018, Báo Thanh Niên có đăng bài Người đàn bà cùng quẫn, phản ánh nội dung: Bà Phùng Thị Hợi (56 tuổi, tạm trú tại P.9, Q.3) được đưa vào cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. Bác sĩ chẩn đoán bà bị tụ máu não, cần phải mổ gấp.

Bà Hợi quê ở xã Nguyên Giáp, H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Năm 1978, bà đi thanh niên xung phong rồi ở lại miền nam. Từ năm 1996, bà bị thất lạc giấy tờ tùy thân nhưng không có điều kiện về quê làm lại. Suốt 20 năm, bà lăn lộn mưu sinh bằng nghề bơm vá, sửa xe trên vỉa hè.

Khoảng hai năm nay, bà phát bệnh suy tim giai đoạn 4. Trong thời gian bà Hợi nằm viện, anh Trọng (con bà Hợi) phải bỏ việc để chăm sóc mẹ. Anh chạy vạy nhiều nơi, cộng với khoản quyên góp từ hàng xóm, những người quen mới có được khoản tiền đóng tạm ứng viện phí đợt đầu…

Khoảng hai năm nay, bà phát bệnh suy tim giai đoạn 4. Trong thời gian bà Hợi nằm viện, anh Trọng (con bà Hợi) phải bỏ việc để chăm sóc mẹ. Anh chạy vạy nhiều nơi, cộng với khoản quyên góp từ hàng xóm, những người quen mới có được khoản tiền đóng tạm ứng viện phí đợt đầu…

Cũng theo công văn này, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM khóa IX, đại biểu Vương Đức Hoàng Quân đặt vấn đề có những trường hợp sống tại TP.HCM đã lâu nhưng bị thất lạc giấy tờ, không thể làm được giấy tờ tùy thân như CMND, nên không xin được việc làm và khó khăn trong cuộc sống, cụ thể là trường hợp mẹ con bà Phùng Thị Hợi (ngụ ở P.9, Q.3). Qua đó, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu Công an TP nhanh chóng rà soát lại những trường hợp tương tự để hỗ trợ giải quyết cho người dân.

Qua nội dung phản ánh của bài báo trên và ý kiến của Chủ tịch HĐND TPHCM, đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã giao Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC46) khẩn trương hướng dẫn Công an Q.3, Q.12 kiểm tra, xác minh và hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu, làm căn cước công dân đối với mẹ con bà Hợi theo nguyện vọng. Báo cáo kết quả rà soát, giải quyết đối với những trường hợp tương tự (kể cả trường hợp mẹ con bà Hợi) liên quan công tác đăng ký cư trú, tạm trú và cấp CMND/căn cước công dân …

Từ bài báo Người đàn bà cùng quẫn, tính đến nay, độc giả Báo Thanh Niên đã hỗ trợ gia đình bà Hợi hơn 90 triệu đồng (trong đó Hội quán Các bà mẹ quyên góp 6 triệu đồng) để lo thuốc thang cũng như chuyện hậu sự cho bà.