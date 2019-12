Người dân Đà Nẵng bức xúc khi sống cạnh 'kho bom'

Tổng rà soát, kiến nghị giải quyết các kho bom trong khu dân cư Trao đổi với Thanh Niên chiều 10.12, đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an Q.Cẩm Lệ cho biết, vụ cháy sáng nay xảy ra khi người bảo vệ vào xưởng nổ máy, dẫn đến chập điện, tia lửa điện bắn ra dăm bào phát cháy. Người bảo vệ này không chữa cháy được nên đám cháy bùng phát mạnh. “Cơ sở sản xuất này vào tháng 7 vừa qua, công an quận đã kiểm tra về điều kiện PCCC, hiện nay cơ sở cũng hoạt động quy mô nhỏ do không có lượng khách. Tuy nhiên khi nghe thông tin cháy, đám cháy lại bên cạnh bãi tập kết bình khí gas, nên lực lượng tăng cường để ngăn chặn cháy lan”, đại tá Đặng Văn Khuôn nói. Qua vụ cháy, lãnh đạo Công an quận này cũng chia sẻ nhiều bất cập đang tồn tại trong các khu dân cư, nhất là các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây cháy nổ. “Lĩnh vực sản xuất liên quan đến PCCC luôn được công an quận kiểm tra thường xuyên, với các yêu cầu rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bất cập hiện nay là nhiều cơ sở tồn tại ngay trong khu dân cư ngày càng đông đúc. Do đó, sắp đến Công an quận sẽ cùng các đơn vị liên quan khảo sát, kiến nghị ở một số khu vực không để phát sinh cơ sở sản xuất mới đối với một số ngành nghề đặc thù, có nguy cơ PCCC nằm trong khu dân cư; còn đối với các cơ sở đã lâu năm, thì có giải pháp cách ly, phương án PCCC hiệu quả”, đại tá Khuôn cho biết. Nguyễn Tú