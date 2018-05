Người dân lo trộm cướp lộng hành

Bắt hai nghi phạm đâm “hiệp sĩ” Ảnh: CTV Tài (trái) và Phú bị bắt giữ Sáng 15.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đến trụ sở PC45 biểu dương, khen thưởng các chiến sĩ công an trực tiếp bắt các nghi can tấn công nhóm “hiệp sĩ” khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Báo cáo với lãnh đạo TP, Công an TP cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Q.12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn). Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng PC45, khoảng 20 giờ ngày 13.5, Phú gọi điện thoại rủ Tài đi trộm xe máy. Sau đó, Phú điều khiển xe Exciter (BS 50Y1- 06585) chạy qua nhà đón Tài, mang theo dao bấm để chống trả khi phát hiện. Khoảng 20 giờ 30, nhóm “hiệp sĩ” trên đường tuần tra phát hiện Phú chở Tài có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám. Đến trước cửa hàng thời trang (số 348C Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3), phát hiện xe SH dựng trước cửa hàng không có người trông coi, Tài nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa, dắt xe SH xuống lề đường. Nhóm “hiệp sĩ” liền lao xe vào Tài khiến xe SH ngã xuống đường. Bất ngờ, Tài rút dao bấm đâm 5 “hiệp sĩ” khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Thời gian gây thương tích chỉ trong 13 giây, sau đó Phú chở Tài tẩu thoát về hướng ngã sáu Công trường Dân Chủ. Sáng 15.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đến trụ sở PC45 biểu dương, khen thưởng các chiến sĩ công an trực tiếp bắt các nghi can tấn công nhóm “hiệp sĩ” khiến 2 người chết, 3 người bị thương. Báo cáo với lãnh đạo TP, Công an TP cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Q.12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn). Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng PC45, khoảng 20 giờ ngày 13.5, Phú gọi điện thoại rủ Tài đi trộm xe máy. Sau đó, Phú điều khiển xe Exciter (BS 50Y1- 06585) chạy qua nhà đón Tài, mang theo dao bấm để chống trả khi phát hiện. Khoảng 20 giờ 30, nhóm “hiệp sĩ” trên đường tuần tra phát hiện Phú chở Tài có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám. Đến trước cửa hàng thời trang (số 348C Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3), phát hiện xe SH dựng trước cửa hàng không có người trông coi, Tài nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa, dắt xe SH xuống lề đường. Nhóm “hiệp sĩ” liền lao xe vào Tài khiến xe SH ngã xuống đường. Bất ngờ, Tài rút dao bấm đâm 5 “hiệp sĩ” khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương. Thời gian gây thương tích chỉ trong 13 giây, sau đó Phú chở Tài tẩu thoát về hướng ngã sáu Công trường Dân Chủ. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP chỉ đạo PC45 phối hợp Công an Q.3 khám nghiệm hiện trường, thu thập hình ảnh của hai đối tượng gây án từ camera của người dân. Qua rà soát, công an lần ra dấu vết của Phú, Tài. Sáng 14.5, Công an H.Hóc Môn triệu tập Phú, giao PC45 khai thác nhưng Phú không thừa nhận gây án. Khoảng 22 giờ ngày 14.5, Đội 2 (PC45) phối hợp Công an Q.3 vây bắt Tài khi đang lẩn trốn tại một căn nhà ở P.9 (Q.Gò Vấp). Tại trụ sở công an, Tài thừa nhận hành vi phạm tội của mình; Phú sau đó cũng cúi đầu nhận tội. Khám xét nhà 2 tên này, công an thu giữ 1 xe máy (phương tiện sử dụng gây án), áo quần lúc mặc đi gây án, ĐTDĐ, 1 cây đao. Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tài, Phú để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản, giết người, cố ý gây thương tích. Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cùng lãnh đạo Sở Y tế đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe “hiệp sĩ đường phố” Trần Văn Hoàng (52 tuổi), Đinh Phú Quý (22 tuổi, sinh viên ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) và Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM). Bà Nguyễn Thị Thu thay mặt UBND TP.HCM trao mỗi gia đình "hiệp sĩ" bị thương 30 triệu đồng. TP.HCM cũng cử đoàn thăm viếng gia đình 2 “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam bị tử nạn, hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng. Đàm Huy - Đình Phú