Người đàn ông say xỉn, xưng ‘tao là VTV’, lăng mạ công an tại chốt kiểm dịch

Ngày 16.8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, bị các cán bộ tại chốt kiểm dịch khu đô thị Đặng Xá (xã Đặng Xá, H.Gia Lâm, Hà Nội) dừng xe nhắc nhở thì chửi bới, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo nội dung đoạn video, khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, người đàn ông tự xưng “tao là VTV, tiến sĩ đấy” rồi thách thức lực lượng chức năng “mày muốn gì, mày nhớ mặt tao đấy”, thậm chí còn chửi các cán bộ làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, khi người này lấy giấy tờ ra phục vụ việc kiểm tra đã bất ngờ ném xuống đất và gây hấn với lực lượng chức năng.

Sau đó, người đàn ông chấp nhận đi vào chốt để kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định người này không có giấy tờ thể hiện là người trong Khu đô thị Đặng Xá.

Tiếp đó, người đàn ông lấy lý do lên nhà lấy sổ hồng để chứng minh rồi ra lấy xe bỏ chạy và thách thức lực lượng chức năng “bắt đi”. Người này sau đó bị đưa trở lại chốt để làm việc.

Chiều 16.8, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá, cho biết người đàn ông kể trên tên là Nguyễn Đức (38 tuổi, tạm trú tại Khu đô thị Đặng Xá).

Theo bà Nam, sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Đặng Xá đã mời anh Đức về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do anh Đức say xỉn nên đã gọi vợ xuống cùng làm việc và được cho về, sáng 16.8, tiếp tục mời lên làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Về thông tin anh Đức làm ở VTV , bà Nam cho biết, anh Đức từng công tác 10 năm tại VTV, tuy nhiên, thời điểm hiện tại đã nghỉ việc và đang là giám đốc marketing của một công ty.

“Quan điểm của xã là xử lý nghiêm để răn đe chung cho toàn xã hội, Công an xã đang phối hợp với Công an huyện làm rõ các hành vi không đeo khẩu trang, lăng mạ lực lượng chức năng, gây rối trật tự, không đội mũ bảo hiểm để có căn cứ xử lý. Nếu vượt quá thẩm quyền của xã thì huyện xẽ xử lý, còn nặng hơn nữa phải xử lý hình sự”, bà Nam nói.

Lãnh đạo Công an H.Gia Lâm cho biết, sự việc xảy ra lúc 1 giờ ngày 16.8 và cơ quan này đang vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý anh Đức theo quy định pháp luật.