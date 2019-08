Người đàn ông tử vong nhiều ngày trong nhà, trên cổ có vết cắt sâu

Chiều 5.8, Công an H.Đức Hòa ( Long An ) cho biết đang phối hợp Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Văn Huê (43 tuổi, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa) để làm rõ nguyên nhân tử vong