Người gọi Giang '36' ra 'giúp' vụ 'lộn xộn' ở Biên Hòa: Tôi có làm gì sai?

Chiều 16.6, trong quá trình gặp PV Thanh Niên để làm rõ vụ việc Giang '36' điều người "vây nhốt'" công an , ông Nguyễn Tấn Lương, người là gọi Giang tới quán nhậu để "giúp" ông Lương "giải quyết, nhắc đi nhắc lại rằng mình "không làm gì sai".

"Nếu tôi mà sai thì lúc Cảnh sát 113 tới hiện trường đã xử lý tôi rồi , vì sếp của những người đó đang ngồi trong xe mà”, ông Lương nói.

Đồng thời ông Lương khẳng định chỉ gọi một mình Giang tới "giúp", vì lúc đó thấy có một số đối tượng giang hồ đứng ngoài cổng quán nhậu. Còn những thanh niên xăm trổ lúc sau Giang hay ai gọi tới thì ông Lương khẳng định không biết.

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông Lương thừa nhận đã ra tay đấm Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) trước, lí do vì Hiền nôn ói trúng người ông mà bỏ đi, không xin lỗi.

Nhưng khi ông trở lại phòng thì chính nhóm Hiền đã xông vào đánh ông và ông Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Cụ thể, ông Lương nói ông bị đấm một cái vào mắt. Còn ông Hải bị một người cầm ghế phang trúng đầu, phải may 14 mũi.

“Sau khi xe chở nhóm cảnh sát chạy đi, tôi còn ngồi trên xe của Cảnh sát 113 chạy theo sau. Tôi nghĩ mình đâu làm gì sai nên theo lên xe 113 đi luôn”, ông Lương cho biết thêm.

Đối với việc nhóm thanh niên sau đó đã “vây nhốt” cảnh sát trong ô tô, ông Lương nói rằng mình không liên quan. Ông Lương nói mình sau khi yêu cầu nhóm cảnh sát bước xuống xe xin lỗi bạn ông không được, ông đã bỏ đi ký kết hợp đồng làm ăn, không rõ chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào.

Từ ngày vụ Giang '36' điều người "vây nhốt" công an xảy ra, PV Thanh Niên đã nhiều lần gọi điện, cố gắng tiếp cận với các cán bộ công an liên quan trực tiếp, để nắm bắt các thông tin đa chiều, nhưng những cán bộ này không đồng ý trả lời, hoặc không nghe máy.

Như thông tin đã đưa, chiều 12.6, tại quán Lam Viên, giữa nhóm 4 người gồm trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự; trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai); đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP.Biên Hòa và ông Phạm Văn Hiền đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm của Nguyễn Tấn Lương.

Sau đó, nhóm cảnh sát lên ô tô rời quán thì Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang (Giang '36') đến đuổi theo, chặn xe lại. Giang cùng nhiều thanh niên xăm trổ vây quanh và xì hết hơi 4 bánh xe của nhóm cảnh sát.

Nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động rất đông các lực lượng ra hiện trường. Sau đó, thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng công an TP.Biên Hòa, tới xử lý thì nhóm thanh niên xăm trổ mới giải tán.