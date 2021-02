Người nghỉ hưu tại 13 địa phương được nhận lương hưu gộp 2 tháng

Sau cú tông kinh hoàng vào lan can bê tông trên đèo Bảo Lộc (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), ô tô 7 chỗ bẹp dúm, biến dạng. Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 1 cháu bé 7 tuổi tử vong và 3 người khác bị thương nặng.

Người phụ nữ điều khiển xe máy chở bé gái đang lưu thông trên QL20 theo hướng Đà Lạt đi TP.HCM thì bị xe tải lấn làn xe máy vượt ẩu hất văng. Rất may vụ tai nạn khiến người phụ nữ và cháu bé bị thương nhẹ

Liên quan vụ côn đồ xông vào trường bắt học sinh, đánh đập dã man ở Đồng Tháp, cơ quan công an cho biết trong 2 nhóm côn đồ có cả con em cán bộ, công chức H.Tháp Mười (Đồng Tháp).

Công an tỉnh Hà Nam đã thông tin bước đầu về nguyên nhân nữ sinh lớp 10 tử vong bất thường tại nhà bạn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can liên quan đường dây khai thác than lậu tại TP.Cẩm Phả.