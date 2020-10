Người phụ nữ bị giết trong nhà nghỉ: Nạn nhân tử vong nghi do bị siết cổ

Ngày 30.10, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mở rộng điều tra, truy bắt hung thủ sát hại người phụ nữ tại nhà nghỉ trên đường Lê Thị Hoa (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức).

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định kẻ gây án là một người đàn ông (khoảng 45 tuổi), dáng người to, cao khoảng 1,7m. Khi rời khỏi hiện trường, hung thủ có đeo khẩu trang, mặc quần jeans, áo ngắn tay, mang dép lê và đi xe máy không biển số.