Người tố Công ty Smartland trong phóng sự của VTV9 bị nhóm côn đồ đánh tới tấp

Tối 16.8, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận đã nắm thông tin vụ việc, anh Trần Văn Quý (ngụ xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang, một trong những người trả lời phỏng vấn của VTV9; tố cáo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển dự án bất động sản Smartland) bị nhóm 5 người đi xe 7 chỗ đánh gây thương tích.



Hiện Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an H.Thoại Sơn xác minh, làm rõ.