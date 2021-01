Người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Có đường dây đưa vào Việt Nam để sang Campuchia

Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Xuân Hiền (29 tuổi) và Đinh Công Quân (31 tuổi, cùng ngụ xã Thái Dương, H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hiền và Quân bị bắt quả tang khi đang chở một nhóm 4 người Trung Quốc trước đó vượt biên vào Việt Nam.

Theo thượng tá Nguyễn Công Danh, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng, trước đó, lúc 0 giờ 50 phút ngày 27.12.2020, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) dừng kiểm tra ô tô 7 chỗ màu trắng BS 17A - 178.43 do Hiền điều khiển khi vừa ra khỏi hầm Hải Vân . (Thanh Niên đã thông tin).