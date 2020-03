Người từ Nhật Bản về được cách ly lúc nửa đêm âm tính với Sars-CoV-2

Chiều 12.3, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, cho biết anh H.V.H (37 tuổi, quê xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) là lao động ở Nhật Bản trong vùng có dịch Covid-19 vừa trở về Nghệ An có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, tại Nhật Bản, anh H. ở với 3 người khác và cả 3 đều đều có triệu chứng sốt, ho, khó thở và đau rát họng. Khi đến cơ sở y tế tại Nhật Bản khám, anh H. và những người bạn được các bác sĩ khuyên trở về nước.

Sau khi bay từ Nhật Bản về Hà Nội, chiều tối ngày 11.3, anh H. đón xe khách về quê. Khi lên xe, anh H. có đeo khẩu trang và được bố trí nằm ở giường cuối của xe.

Khuya 11.3, Sở Y tế Nghệ An nhận được tin báo anh H.V.H đang trên đường trở về Nghệ An với các triệu trứng trên nên đã cùng với các lực lượng chức năng của Nghệ An tổ chức chốt chặn ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để đón chiếc xe khách chở anh H.

Khoảng 0 giờ cùng ngày, xe về đến vị trí tổ công tác chờ sẵn, trên xe lúc này chỉ còn lại 6 hành khách (trong đó có anh H.) và 1 tài xế, 1 phụ xe. 8 người trên chiếc xe này này sau đó được đưa đến khu cách ly tập trung ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh. Đồng thời cơ quan chức năng đã lấy bệnh phẩm của anh H. để đi xét nghiệm.

Ông Định cũng cho biết, sau khi anh h. có kết quả âm tính, 7 người còn lại, gồm 5 hành khách và 2 người của nhà xe được về nhà; riêng anh H. vẫn tiếp tục phải cách ly đủ 14 ngày để theo dõi.