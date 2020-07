Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết

Ngày 12.7, thông tin từ Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 36.253 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó 3 ca tử vong (tại Bình Định, Bình Phước và Tây Ninh). So với cùng kỳ năm 2019, số mắc giảm 58,6%, số tử vong giảm 10 ca, nhưng hiện số ca mắc bắt đầu gia tăng theo diễn biến mùa dịch hằng năm và đã tăng hơn so với trung bình 5 năm trước.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), số mắc SXH tăng trong những tuần gần đây do dịch có tính chất chu kỳ, số mắc có xu hướng gia tăng từ tháng 6 đến tháng 11 hằng năm do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho véc tơ (muỗi) truyền bệnh phát triển.

Chiều 12.7, bác sĩ (BS) Ông Huy Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng Cần Thơ, cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, số ca mắc SXH từ các tỉnh, thành ĐBSCL nhập viện tại BV này gia tăng nhanh. Hiện có 3 ca rất nặng, đang phải điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc; trong đó 2 ca từ Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) và 1 ca từ tỉnh Trà Vinh chuyển đến. Theo BS Thanh, ĐBSCL đang bước vào mùa mưa, là thời điểm bệnh SXH gia tăng. Các ổ dịch đồng loạt xuất hiện ở nhiều nơi như H.Bình Tân (Vĩnh Long), Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) và các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh... Trong 6 tháng đầu năm nay, BV Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận hơn 200 ca SXH, trong đó có một số ca nặng.

Tại Đồng Tháp, tính đến giữa tháng 6 đã có 873 ca mắc SXH, giảm 40% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, thì týp vi rút Dangue-2 đang chiếm ưu thế tại tỉnh này - đây là týp thường gây dịch SXH với số ca mắc và tử vong cao. “Số ca SXH có thể tăng nhanh trong thời gian tới. Nếu cộng đồng không quyết liệt và chủ động trong việc diệt lăng quăng thì nguy cơ xảy ra dịch ở quy mô xã, phường, thị trấn rất cao”, ông Hai cảnh báo.

UBND tỉnh An Giang cũng đã yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện tăng cường đồng bộ các giải pháp diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống SXH; Sở Y tế An Giang chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện... phục vụ phòng chống, điều trị SXH, hạn chế số tử vong. Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh An Giang có 1.119 ca mắc SXH (không có ca tử vong), giảm 10% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, đang vào mùa mưa, nhiều địa phương đang gia tăng bệnh SXH và có nguy cơ bùng phát rộng.