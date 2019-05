Nguy cơ tai nạn từ đèn LED chiếu xuống đường

Trong khi PV Thanh Niên ghi hình được khá nhiều nơi (chủ yếu là quán ăn, nhà hàng) chiếu đèn LED quảng cáo xuống mặt đường, trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội tham mưu Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP.HCM, cho biết PC08 chưa ghi nhận được. Sau khi tiếp nhận thông tin, PC08 sẽ cho nắm lại sự việc để từ đó có những kiến nghị lên Công an TP, UBND TP và Bộ Công an để các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương cũng giải quyết, xử lý thực trạng trên, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Liên quan đến việc tự ý gắn đèn LED vào ô tô, xe máy, trung tá Bình cho biết hành vi này sẽ bị xử phạt về lỗi “tự ý thay đổi kết cấu xe” với mức phạt từ 100.000 đồn - 2 triệu đồng với các cá nhân, tổ chức. Ngoài việc bị xử phạt, chủ phương tiện còn bị buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của xe theo thiết kế của nhà sản xuất.