Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa làm giả công hàm ngoại giao

Sáng 14.10, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xét xử hai bị can Nguyễn Quốc Trâm, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, và Nguyễn Thụy Phương Thảo, nguyên kế toán sở này. Hai bị can bị truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng bị can Trâm còn bị truy tố thêm tội “giả mạo trong công tác”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Nguyễn Quốc Trâm với cương vị là Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa đã chỉ đạo nhân viên làm giả các tài liệu , hồ sơ, lập khống bảng lương cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (41 tuổi, trú P.Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang) để Trâm bổ nhiệm bà này giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Sở Ngoại vụ Khánh Hòa.

Sau đó, Trâm còn chỉ đạo nhân viên soạn thảo “ Công hàm ngoại giao ” giả dưới danh nghĩa của Tập đoàn Trần Group, mời Trâm và bà Ngọc Thảo đi Mỹ. Với hồ sơ giả , chức vụ giả, được Trâm làm cho, bà Ngọc Thảo đã xuất cảnh trót lọt đến Mỹ.