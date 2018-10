Nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre nhận 3 năm tù treo

tin liên quan Truy tố nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre

Gần 19 giờ ngày 30.10, tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Lê Phong Hải 3 năm tù, cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 5 năm, về tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, HĐXX tuyên buộc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phúc (có trụ sở tại Q.Gò Vấp, TPHCM), được chuyển đổi tên từ Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Long (gọi tắt là Công ty Thành Long), hoàn trả cho Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre số tiền hơn 6,87 tỉ đồng.



Theo cáo trạng, giai đoạn 2008 - 2012, ông Lê Phong Hải là Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre, kiêm Giám đốc BQL Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre , được UBND tỉnh Bến Tre giao trách nhiệm làm chủ đầu tư 11 gói thầu xây lắp thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre. Dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ.

Trong đó, vào tháng 2 và 3.2010, Công ty Thành Long trúng thầu gói thầu số 5 và 6 với thời gian thi công lần lượt là 270 ngày và 260 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng nhận thầu.

Hơn 1 tháng sau ngày ký kết hợp đồng, chủ đầu tư chưa bàn giao được mặt bằng nhưng ông Hải đã quyết định chuyển cho Công ty Thành Long hơn 12,5 tỉ đồng, tương đương 50% giá trị hợp đồng 2 gói thầu, kèm theo Chứng thư bảo lãnh của ngân hàng 7,5 tỉ đồng.

Đến ngày 8.12.2010, chứng thư bảo lãnh hết hiệu lực và được kế toán báo cáo gia hạn vì vẫn chưa bàn giao được mặt bằng. Thế nhưng ông Hải đã chỉ đạo không yêu cầu phía Công ty Thành Long phải thực hiện việc gia hạn, cũng như không có biện pháp nào để quản lý số tiền đã tạm ứng.

Mặc khác, Công ty Thành Long thuê 2 doanh nghiệp khác thực hiện một số hạn mục tại 2 gói thầu số 5 và 6 nhưng 2 doanh nghiệp này không đủ năng lực thi công.

Tháng 10.2012, UBND tỉnh Bến Tre phát hiện vụ việc và ra quyết định chấm dứt hợp đồng thi công 2 gói thầu này khi chỉ mới thi công khối lượng trị giá khoảng 3,1 tỉ đồng. Lúc này, phía Công ty Thành Long đã rút hết tiền trong ngân hàng và báo cáo mất khả năng chi trả.

Sau đó, BQL Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre được UBND tỉnh cho phép chỉ định thầu (thay vì đấu thầu) để thay thế Công ty Thành Long tiếp tục thi công. Thế nhưng, việc chỉ định thầu cũng bị BQL Dự án thủy lợi Bắc Bến làm trái quy định. Hậu quả là doanh nghiệp được chỉ định thầu không đủ điều kiện về năng lực xây dựng và tài chính...

Tháng 12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hải cũng về tội danh trên; đồng thời khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với đơn vị thi công là Công ty Thành Long, do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm tổng giám đốc.