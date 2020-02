Nguyên phó chánh án Nguyễn Hải Nam khai gì tại Cơ quan điều tra?

Vì sao thẩm phán Nguyễn Hải Nam, giảng viên Lâm Hoàng Tùng bị bắt?

Theo CQĐT, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1) giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, chiều 19.9.2019, khi bà Thảo không có nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam cùng một số đối tượng khác đã xông nhà căn nhà trên, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28.9.2019. Căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, CQĐT đánh giá đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam đã phạm vào tội "xâm phạm chỗ ở của người khác". 'Nhà đang xây nên muốn thuê phòng tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm'

Tại CQĐT, bị can Nguyễn Hải Nam khai, bị can và Lâm Hoàng Tùng học chung cao học nên quen biết nhau. Tùng cho Nam biết, Tùng có căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã bán nhưng 2 năm nay người mua chưa thanh toán hết tiền nên muốn lấy lại nhà. Ngoài ra, bị can Nguyễn Hải Nam khai, do nhà Nam đang xây nên muốn thuê một phòng trong căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm của Tùng.

Khám xét nhà bị can Lâm Hoàng Tùng ở Sài Gòn Pearl

Chiều 19.9.2019, Tùng gọi Nam đến nhận phòng nhưng khi đến thấy có đông người đứng trước nhà đang xô xát và cãi nhau. Lúc này Nam thấy bà Tâm (mặc áo vàng) đang bế một cháu bé và đang giằng co với 3 người phụ nữ. Tâm đưa cháu bé cho 3 người phụ nữ nhưng không ai nhận. Nam nghe một dân phòng nói “có ai bế dùm đi” nên Nam vào bế cháu bé từ tay Tâm rồi đặt vào nôi để ở trước nhà.

Khi nghe Tùng nói bà Hoàng Thị Thu Thảo đang ở khách sạn ở đường Nguyễn Trãi thì Nam kêu mang 2 cháu bé đến khách sạn đưa cho bà Thảo. Sau đó, Tùng kêu taxi, bà Tâm nhờ Tùng mở cửa xe taxi để Tâm và Tùng bế cháu bé ra xe. Nhưng khi thấy bà Tâm bị người nhà bà Thảo xô đẩy nên Nam đến bế cháu bé trên tay của Tâm vì sợ bà Tâm ngã.

Bị can Lâm Hoàng Tùng: 'Không đe dọa, ép buộc'

Đối với Lâm Hoàng Tùng , bị can này khai, mình và bà Hoàng Trọng Anh Chi góp vốn mua và xây dựng căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong lúc đang xây dựng thì bà Chi bán căn nhà cho Hoàng Thị Thu Thảo. Tùng cũng khai do bà Thảo xây dựng sai phép nên bà Chi ký hợp đồng ủy quyền cho Tùng hoàn tất thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng và giải quyết các tranh chấp liên quan đến căn nhà.

Bị can Lâm Hoàng Tùng bị bắt tạm giam. Ảnh: Ngọc Dương

Theo Tùng khai, bị can này nhiều lần thông báo yêu cầu bà Thảo khắc phục vi phạm xây dựng nhưng do bà Thảo không hợp tác nên ngày 19.9.2019, Tùng thuê văn phòng thừa phát lại Q.1 đến căn nhà lập vi bằng và lấy lại nhà. Khi bị can đến, cửa đang mở nên Tùng vào nhà, nói rằng căn nhà của mình, đang xây dựng sai phép không đảm bảo an toàn nên những người trong nhà nên tự nguyên đi ra.

Bị can khai không đe dọa, ép buộc những người trong nhà ra ngoài. Việc Tùng bế các cháu bé ra ngoài là do người phụ nữ ở trong nhà đi ra ngoài nhưng không bế các cháu đi theo.

Quá trình xác minh, người tên Tâm đã bán nhà đi khỏi địa phương, hiện chưa rõ ở đâu nên CQĐT cho hay sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và đề nghị xử lý sau.