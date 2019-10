Nguyên phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La 'tố' bị ép cung

Trả lời câu hỏi của luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến, về việc "có bị ép cung mớm cung không?”, ông Yến đáp: “Tôi có bị ép cung”.

Ông Yến cho biết thêm: “Ngày 20.7, bị cáo bị mời đến cơ quan điều tra , sau đó bị giữ lại 3 ngày, khủng hoảng tinh thần. Một số biên bản ghi lời khai với biên bản tự khai của từng buổi có những nội dung không đúng với lời khai của bị cáo. HĐXX có thể so sách biên bản hỏi cung biên bản ghi lời khai và biên bản tự khai cùng 1 buổi sẽ tự thấy rõ nội dung này”.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yến Ảnh Định Vi

Ông Yến ví dụ tiếp, sáng 23.7.2018, bị cáo khai nhờ “xem điểm” nhưng điều tra viên lại ghi là nhờ “nâng điểm”.

Ông Yến cho hay, ngày 16.1.2019, trong buổi làm việc với điều tra viên, sau khi đọc xong thấy biên bản ghi không đúng như lời khai, nên đề nghị điều tra viên ghi theo đúng lời khai, nhưng điều tra viên yêu cầu bị cáo ghi bổ sung vào biên bản

“Một số bản tự khai của bị cáo được chép từ tài liệu do cơ quan công an cung cấp. Bị cáo có thể dẫn chứng ngày 21.2.2019, bị cáo có khai nội dung dưới đây được chép từ tài liệu do cơ quan an ninh điều tra cung cấp. Sau này điều tra viên yêu cầu xóa từ “chép” để thay vào bằng từ “ghi”, ông Yến nói.

Biên bản tự khai ngày 21.2.2019, buộc bị cáo phải tự chép lại.

LS hỏi tiếp: “Các bản tự khai là mẫu được đánh máy sẵn của cơ quan điều tra đúng không?”

Bị cáo Trần Xuân Yến cho hay: “Khi thực hiện bản tự khai đã được đánh máy sẵn. Các văn bản đều do cơ quan an ninh điều tra cung cấp. Lời khai “Tôi xin cam đoan lời khai là đúng” đã được đánh máy sẵn”.

Không chứng minh được việc ép cung

Để làm rõ thêm nội dung ông Yến “tố” bị ép cung, HĐXX hỏi lại ông Yến: “Bị cáo có chứng cứ gì về việc ép cung và mớm cung của điều tra viên không?”

Bị cáo Yến cho rằng tại biên bản hỏi cung ngày 16.1.2018, điều tra viên đã cho bị cáo viết thêm vào cuối bản cung theo ý của bị cáo sau khi bị cáo có ý kiến phải viết đúng với lời khai của bị cáo và bị cáo không nhất trí với một số nội dung. Bị cáo ghi vào đó nội dung “tôi không nói với bị cáo Nga nâng điểm”. Tiếp đến, ngày 20.2.2019, cơ quan điều tra yêu cầu bị cáo chép từ bản cung khác vào bản tự khai, bản cung đó bị cáo đã ký. Tuy nhiên, bản cung trong đó có nội dung không đúng, bị cáo có ý kiến nhưng không được sửa.

HĐXX hỏi tiếp: “Bị cáo có nói viết có bản tự khai theo tài liệu đã sẵn có, tài liệu của cơ quan điều tra đưa bị cáo à?"

Bị cáo Trần Xuân Yến trả lời HĐXX Ảnh Định Vi

Bị cáo Yến trả lời: “Nội dung tài liệu bị cáo chép từ bản cung khác vào bản tự khai”.

"Nghĩa là đã sử dụng bản cung trước của bị cáo?", HĐXX truy vấn. Ông Yến đáp: “Nhưng bản cung đấy không đúng?”

Theo bị cáo Yến, trong bản cung ngày 20.2.2019, bị cáo đề nghị điều tra viên nhưng điều tra viên không sửa lại. Bị cáo có ý kiến, nhưng không được thực hiện và không được ghi được vào bản cung.

Tuy nhiên, khi HĐXX đọc bút lục bản cung: “Tôi đã đọc biên bản, công nhận là đúng. Bị cáo đã được thể hiện ý kiến của mình” và hỏi thêm: “Bị cáo có căn cứ gì về việc điều tra viên ép cung không?”. Bị cáo Yến trả lời: “Bị cáo không có minh chứng gì”.