Nguyên Sư đoàn trưởng vụ tự ý bán đất quốc phòng bị tuyên án 42 tháng tù

Khu vực đất bị phân lô, bán trái phép rộng 14,2 ha vốn là đất quốc phòng thuộc địa bàn phường Thành Tô và Tràng Cát (quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Ngày 19.10.2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; vi phạm các quy định về quản lý đất đai; vợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, liên quan đến các sai phạm tại khu đất trên. Đến 30.5.2018, cơ quan chức năng đã khởi tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Văn Khuây, Vũ Duy An, Đỗ Công Mên, Nguyễn Phú Doanh và Phạm Văn Bình về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ngày 17.10.2018, Bộ Quốc phòng thực hiện chuyển giao khu đất trên cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý. Theo thống kê của thành phố Hải Phòng, khu đất vừa được bàn giao đã có 212 ngôi nhà xây dựng trái phép, được chia làm 2 khu vực: khu đất 9,2 ha có khoảng 85 ngôi nhà từ 1 - 4 tầng và khu đất 5 ha (liên quan đến phiên tòa) có 127 ngôi nhà từ 1 - 5 tầng.