Nguyễn Thị Dương, nữ giám đốc doanh nghiệp hành xử côn đồ

Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương , Phạm Ngọc Quý và Nguyễn Đức Mạnh để điều tra về tội cố ý gây thương tích

Trước đó, ngày 2.4, Cơ quan CSĐT nhận được thông tin tố giác tội phạm của anh Trịnh Ngọc Anh (24 tuổi, ở H.Kiến Xương, Thái Bình) về việc bị một số người tại Công ty TNHH Đường Dương (366 Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, Thái Bình) đánh.

Qua điều tra bước đầu, công an xác định ngày 30.3, anh Trịnh Ngọc Anh (phụ xe) và anh Nguyễn Đức Dương (36 tuổi, ở H.Đông Hưng, Thái Bình, lái xe chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương (do bà Nguyễn Thị Dương, 40 tuổi, làm giám đốc) từ Thái Bình lên Hà Nội. Do anh Ngọc Anh và người nhận hàng không thống nhất được địa điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn, tài liệu bị giao muộn.

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Đường (chồng bà Dương) gọi điện yêu cầu anh Ngọc Anh về Thái Bình để gặp. Khoảng 18 giờ 20 ngày 30.3, anh Ngọc Anh cùng người điều hành nhà xe đến nhà ông Đường (cũng là trụ sở Công ty TNHH Đường Dương), thì bà Dương và Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ở TP.Thái Bình, lái xe của bà Dương), Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ở H.Vũ Thư, Thái Bình) đánh anh Ngọc Anh vỡ hàm, dập mũi, thương tích 14%.