Nhà xe Sơn Tùng tố bị nhóm người từ xe Hương Trang 'vung mã tấu đòi chém'

Sáng 20.6, liên lạc với chúng tôi, ông Trần Sơn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh Vận tải Sơn Tùng (nhà xe Sơn Tùng) cho biết, trong đêm 19.6, doanh nghiệp này đã gửi đơn tố cáo và kêu cứu đến Công an H.Tư Nghĩa

Theo nhà xe Sơn Tùng, tình trạng bị quấy rối này diễn ra nhiều năm nay. Thế nhưng đến nay việc quấy rối, đe dọa đã trở nên nguy hiểm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, ông Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi , cho biết đã nhận được đơn tố cáo của doanh nghiệp Sơn Tùng. Theo ông Bình, Công an Quảng Ngãi sẽ chỉ đạo Công an H.Tư Nghĩa và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, không để tái diễn tình trạng này.