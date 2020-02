Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất bị phát hiện dương tính với ma tuý

Sự việc xảy ra cuối tuần trước tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất . Được biết, vào thời điểm trên, nhân viên phục vụ mặt đất N.L.Đ mặc đồng phục của Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (Viags), đeo thẻ kiểm soát an ninh đi qua cửa khởi hành số 1-2 đang làm thủ tục cho chuyến bay BL758 từ TP.HCM đi Hà Nội.

Khi xuống cầu thang, anh Đ. bế giúp 1 cháu bé cho hành khách và lên xe chở hành khách đi ra bãi đậu tàu bay chuyến bay BL758, dù nhân viên Đ. không được phép tới khu vực này.

Khi anh Đ. đến chân cầu thang lên máy bay, nhân viên kiểm tra thẻ lên máy bay là chị N.T.M.L phát hiện nên yêu cầu anh Đ. lên xe chở khách của hãng hàng không quay lại nhà ga. Anh Đ. sau đó đã được bàn giao cho đội an ninh trật tự sân bay.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, an ninh sân bay nhận thấy anh Đ. có những biểu hiện không bình thường đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp với đội an ninh trật tự bàn giao nhân viên này cho Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình thực hiện kiểm tra nhanh cho kết quả anh N.L.Đ dương tính với ma túy. Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt nhân viên này về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Đồng thời, Cảng vụ hàng không miền Nam cũng đã thực hiện khuyến cáo và đề nghị Viags xử lý vụ việc, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam.