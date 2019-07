Nhập 1.400 cây dao tự chế từ Trung Quốc về Việt Nam để bán

Chiều 6.7, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Q.11, TP.HCM hiện đang tạm giữ 3 người liên quan việc buôn bán 1.400 cây dao, mã tấu tự chế được nhập từ Trung Quốc.

Theo điều tra, khuya 5.7, Công an Q.11 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra nơi lưu trú của Trác Tự Cường (21 tuổi, quê An Giang) và bạn gái của của Cường là Lê Phương Linh (22 tuổi, quê Nghệ An) tại đường Xóm Đất (P.10, Q.11, TP.HCM) thì phát hiện hơn 1.000 dao tự chế , đây đều là hung khí nguy hiểm.