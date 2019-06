Nhập nhèm mục đích nuôi thú hoang dã

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Dương, hiện trên địa bàn tỉnh có 3 cơ sở đang nuôi nhốt thú hoang dã , trong đó có hổ, gồm: Khu du lịch (KDL) Đại Nam (TP.Thủ Dầu Một), Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương (TX.Dĩ An) và DNTN Thanh Cảnh (TX.Thuận An) nằm trong KDL sinh thái Thanh Cảnh. Cụ thể, tại DNTN Thanh Cảnh có 3 cá thể hổ (trước đó là 5 nhưng do 2 con đã chết); Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương có 14 con hổ, 7 con báo hoa mai; KDL Đại Nam có số lượng lên đến hàng trăm con hổ, báo, sư tử, gấu, voi... Trong 3 khu này chỉ có Đại Nam là phục vụ khách du lịch tham quan, được bố trí chuồng trại kiên cố, biệt lập, cách xa khu dân cư; 2 cơ sở còn lại chuồng trại nuôi nhốt nằm sát với khu dân cư và nhà dân.