Nhặt được tiền, giao cho công an trả lại người mất

Theo Công an H.Mỹ Xuyên, trưa 16.2, anh Lý Hoàng Huy (ở P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châu) trực tiếp đến Công an H.Mỹ Xuyên để giao nộp số tiền nhặt được gần 34 triệu đồng và nhờ lực lượng công an tìm, trao trả lại cho người đánh rơi.

Theo anh Huy, khoảng hơn 9 giờ ngày 16.2, trên đường điều khiển xe máy từ TP.Sóc Trăng về nhà, đang chạy xe trên tuyến đường Tỉnh lộ 934, đoạn thuộc ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên thì bất ngờ phát hiện phía trước một người đàn ông điều khiển xe máy màu trắng có đánh rơi một cọc tiền lớn. Lúc này, anh Huy cho xe dừng lại nhặt số tiền trên và chay đuổi theo xe của người đánh rơi để trả lại nhưng không đuổi kịp.

Sau đó, anh Huy chạy thẳng đến Công an H.Mỹ Xuyên để trình báo vụ việc và mong muốn lực lượng công an tích cực, sớm tìm được người đánh rơi số tiền trên.

Công an H.Mỹ Xuyên đã lập biên bản tiếp nhận số tiền trên, đồng thời thông báo để tìm người đánh rơi đồng thời khen ngợi nghĩa cử tốt đẹp của anh Huy.