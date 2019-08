Nhậu về sửa điện, bị điện giật tử vong

Ngày 6.8, Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết do gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của Nguyễn Chí Hướng nên cơ quan chức năng bàn giao thi thể Hướng cho gia đình an táng.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 5.8, Nguyễn Chí Hướng (30 tuổi, ngụ ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển) đến nhà người quen trong xóm nhậu. Sau đó, Hướng về nhà và ra chòi giữ vuông tôm để ngủ.

Tại đây, thấy bóng đèn không cháy nên Hướng sửa, đồng thời nhờ vợ mang băng keo để quấn dây điện. Khi vợ của Hướng mang băng keo ra thì phát hiện Hướng té nằm dưới đất, tay cầm cây kéo.