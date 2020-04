Nhiều con bạc 'rủ nhau' lên đồi núi hiểm trở sát phạt mùa cách ly xã hội

Ngày 15.4, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa triệt xóa một sòng bạc hình thức xóc đĩa trên địa bàn và bắt giữ nhiều con bạc trong mùa cách ly xã hội dịch Covid-19.

Một con bạc đang được lấy lời khai ẢNH: NAM THỊNH

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ cùng ngày (15.4), Công an an H.Phú Ninh bất ngờ đột kích, bắt quả tang 9 con bạc đang sát phạt đỏ đen dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc, H.Phú Ninh).

Tang vật thu giữ được tại chiếu bạc gần 16 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ liên quan để tổ chức đánh bạc. Khám xét trên người các con bạc, lực lượng chức năng tạm giữ thêm gần 17 triệu đồng. Ngoài ra, tạm giữ 1 xe ô tô và 4 xe máy tại khu vực sòng bạc.

Theo Công an H.Phú Ninh, sòng bạc này do Hồ Văn Hùng (25 tuổi, ở thôn Tây Lộc) tổ chức; lợi dụng vùng đồi núi hiểm trở và cho người cảnh giới để tổ chức đánh bạc gần tháng nay, thu hút nhiều con bạc ở các địa phương lân cận tham gia sát phạt đỏ đen thắng thua với số tiền lớn.

Cũng theo Công an H.Phú Ninh, căn cứ qua lời khai của các nghi phạm tham gia đánh bạc, hiện đơn vị đã triệu tập thêm các con bạc đã bỏ trốn để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tạm giữ hình sự 18 con bạc trong vụ đánh bạc trong rừng phòng hộ

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 18/41 người trong vụ đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa ở rừng phòng hộ Phú Ninh để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hàng chục con bạc trong vụ đánh bạc giữa rừng phòng hộ Phú Ninh được áp giải về trụ sở công an ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9.4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ đột kích, bắt quả tang hàng chục con bạc đang sát phạt đỏ đen trong rừng thông phòng hộ khu vực hồ Phú Ninh, giáp ranh giữa 3 xã Tam Xuân 2, Tam Thạnh (H.Núi Thành) và Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Do địa hình rừng núi hiểm trở, quanh khu vực lòng hồ rộng nên các con bạc đã tìm cách ngăn cản, bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi, chốt chặn và bắt giữ được 41 nghi phạm (trong đó 10 người là nữ), nhiều nghi phạm khác đã bỏ trốn.

Tang vật thu giữ được tại chiếu bạc hơn 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do Trần Tuyết Băng Sơn (34 tuổi, ở P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) cùng một số nghi phạm khác tổ chức. Các con bạc đến tham gia sát phạt và nộp tiền xâu 200.000 đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược mỗi ván 50 - 100 triệu đồng.