Nhiều đơn vị ủng hộ đề án thu phí cảng biển ở TP.HCM

Ngày 15.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết cơ bản thống nhất với dự thảo đề án thu phí (căn cứ theo luật Phí và lệ phí) sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP.HCM (gọi tắt là đề án thu phí cảng biển) do Sở GTVT soạn thảo và trình lấy ý kiến.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị Sở GTVT bổ sung, làm rõ thêm nội dung so sánh mức thu, đối tượng tính phí, nộp phí… sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và các tiện ích công cộng tại TP.HCM với các địa phương khác có cảng biển trong thời gian qua để có thêm cơ sở thực tiễn khi triển khai thực hiện.

Đề án thu phí cảng biển cũng được Sở GTVT gửi nhiều đơn vị góp ý để hoàn thiện trước khi trình HĐND TP.HCM. Đến nay, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM đã gửi văn bản phản hồi cơ bản thống nhất với đề án thu phí. Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, cho biết về số lượng hàng hóa qua cảng tại TP.HCM đã vượt dự báo của Bộ GTVT đến thời điểm 2030; cụ thể sản lượng hàng hóa năm 2019 là hơn 170 triệu tấn so với dự báo đến năm 2030 là 160 triệu tấn. Trong khi đó, kết cấu hạ tầng giao thông khu vực cửa khẩu, cảng biển TP.HCM không còn đáp ứng được nhu cầu lưu chuyển hàng hóa dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, nhiều điểm đen tai nạn giao thông, mất thời gian di chuyển, xả nhiều khí thải ảnh hưởng đến môi trường gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội. Do vậy, việc thu phí để tập trung 100% nguồn thu nhằm đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình giao thông kết nối khu vực cảng biển mà đề án đưa ra là rất cần thiết.

Ông Quản nhìn nhận do nguồn kinh phí từ ngân sách còn hạn hẹp nên việc huy động các nguồn lực khác để đầu tư là phù hợp với chủ trương xã hội hóa. Do đó, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM thống nhất ủng hộ với chủ trương thu phí của đề án; tuy nhiên khi triển khai cần tính toán mức thu cho phù hợp với từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cần lưu ý việc thu phí sẽ tác động ảnh hưởng sức cạnh tranh của doanh nghiệp khi lưu chuyển hàng hóa qua cảng ở TP.HCM so với các tỉnh lân cận.