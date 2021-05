Nhiều thanh niên xăm trổ bị buộc rời khỏi khu vực dự án điện gió

Trinh sát theo sát những thanh niên lạ mặt xuất hiện ở các dự án điện gió

Chiều 19.5, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã lên Hướng Hóa phối hợp với Công an huyện này và các phòng ban chuyên môn, làm rõ sự xuất hiện bất thường của hàng chục thanh niên xăm trổ ở khu vực dự án điện gió ở xã Húc (H.Hướng Hóa).