Nhiều tỉnh thành bầu Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy

Bắc Ninh

Chiều 25.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghe công bố kết quả bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa 20 và kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa 20. Theo đó, đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 người. Tiếp đó, Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bầu bà Đào Hồng Lan , Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa 19, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa 20. Bà Nguyễn Hương Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Quốc Chung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa 20. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 người, trong đó ông Hà Sỹ Tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, tiếp tục giữ chức vụ này trong khóa mới.

Trong 48 người trúng cử BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới có ông Nguyễn Nhân Chinh , Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Ninh. Ông Chinh là con ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Chiến không có tên trong danh sách giới thiệu nhân sự bầu cử BCH Đảng bộ Bắc Ninh khóa mới.

Nam Định

Sau 3 ngày làm việc, chiều qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu 53 người vào BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20. Trong phiên làm việc đầu tiên kết thúc vào chiều tối 24.9, BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định đã bầu ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa 19, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa 20. Ông Lê Quốc Chỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định và ông Phạm Đình Nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khóa 19, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa 20.

Cần Thơ

Sáng qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành công bố các kết quả bầu cử. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ khóa 14 có 15 thành viên. Ông Lê Quang Mạnh , Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa 14. Các ông Phạm Văn Hiểu (Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ khóa 13), Trần Việt Trường (Trưởng ban Tuyên giáo khóa 13) trúng cử Phó bí thư.

Đại hội đã bầu 17 thành viên chính thức, 1 thành viên dự khuyết tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Trưa cùng ngày, các đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 và tiến hành bế mạc đại hội.

An Giang

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bước vào ngày làm việc cuối. Đại hội đã bầu BCH gồm 48 thành viên. Trong phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 thành viên. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa 10, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa 14. Phó bí thư gồm 2 ông: Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Đại hội đã bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Rịa-Vũng Tàu