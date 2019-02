Nhọc nhằn đường về thành phố

Phát hiện nhiều xe nhồi nhét khách

Ngày 10.2, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lúc 7 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác của trạm đã kiểm tra hành chính xe khách giường nằm mang BS 35B-007.44, do tài xế Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ H.Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển. Kiểm tra trên xe, lực lượng CSGT phát hiện xe chở 62 người, trong khi theo quy định chỉ được chở 43 người. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuấn không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 8.2, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) làm nhiệm vụ trên QL47 phát hiện xe khách BS 15B-037.26, do tài xế Hoàng Văn Oanh (47 tuổi, ngụ H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) điều khiển, chạy tuyến Thanh Hóa - Hải Phòng, đang chở 54 hành khách, trong khi xe chỉ được phép chở 38 người. Cũng trong ngày này, Tổ liên ngành do Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phát hiện xe khách BS 18B-001.25, do tài xế Vũ Đình Khoa (36 tuổi, ngụ H.Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, chạy tuyến Nam Định - Nghệ An, vận chuyển quá số người quy định. Thời điểm kiểm tra, xe chở 62 người, trong khi số người được chở tối đa là 40 người.