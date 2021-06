Nhóm bị cáo tổ chức cho 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép lãnh án

Sáng ngày 8.6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Út (34 tuổi), Phạm Tấn Lợi (33 tuổi, cùng trú xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, trú P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) và Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, trú tại P.1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Phiên tòa đã được tổ chức xét xử công khai và trực tiếp trên Đài PTTH An Giang.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Huy Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, sáng ngày 16.4, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) phát hiện 8 người Trung Quốc đi taxi trên địa bàn, có dấu hiệu liên quan đến việc xuất, nhập cảnh trái phép nên kết hợp với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang kiểm tra.

Qua xác minh, trước đó 8 người này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới phía Bắc, rồi đến khách sạn Anh Đào (thuộc P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) do Nguyễn Thị Kim Huy làm chủ, lưu trú vào sáng ngày 15.4. Tiến hành khám xét khẩn cấp khách sạn Anh Đào, cơ quan chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Biết bị lộ, Huy, Út, Nhỏ và Lợi đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận cùng nhau tổ chức cho nhóm người Trung Quố c xuất cảnh trái phép sang Campuchia để hưởng lợi. Qua đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Út, Huy, Nhỏ và Lợi.

Bị cáo Nguyễn Như Nhỏ thời điểm đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

3 lần tổ chức đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Quá trình điều tra công an xác định, Nguyễn Văn Út được người phụ nữ tên Đào ở Campuchia liên hệ tìm chỗ nghỉ, ăn uống và tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đào trả công cho Út 5 triệu đồng/người.

Tiếp đó, Út nhờ Nhỏ, Nhỏ lại tiếp tục liên lạc với Huy tìm chỗ cho nhóm người Trung Quốc đến lưu trú trong lúc chờ xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Đồng thời, Út cũng liên hệ với Phạm Tấn Lợi; Lợi lại tiếp tục thuê thêm 3 tài xế khác là Mai Ngọc Yên, Vũ Thanh Điền, Trần Chí Hải điều khiển xe ô tô chở nhóm người Trung Quốc đi xuất cảnh trái phép.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ ngày 30.3 đến ngày 15.4, Út cùng các đồng phạm đã 3 lần tổ chức đưa 47 người Trung Quốc đi từ các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM đến khách sạn Anh Đào nghỉ, rồi đưa đến khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua đó, Út đã nhận của Đào bên Campuchia tổng cộng 183 triệu đồng để tổ chức đưa nhóm người Trung Quốc sang Campuchia theo thỏa thuận. Riêng Út đã hưởng lợi 35 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Út 9 năm tù; Nguyễn Thị Kim Huy và Nguyễn Như Nhỏ mỗi bị cáo 7 năm tù và Phan Tấn Lợi 5 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đồng thời, buộc Út nộp phạt số tiền 15 triệu đồng; các bị cáo Huy, Nhỏ, Lợi mỗi bị cáo nộp phạt 10 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn bị TAND tỉnh An Giang buộc giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc đưa người xuất cảnh trái phép.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đề nghị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra hành vi của các tài xế Mai Ngọc Yên, Vũ Thanh Điền, Trần Chí Hải và tách ra thành vụ án riêng để xử lý theo quy định. Bởi, những người này dù biết nhóm của Út tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia nhưng vẫn phục vụ.