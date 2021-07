Nhức nhối nạn trộm thiết bị trụ điện cao thế

Trộm từ cột đường dây 22 kV đến 500 kV

Những ngày vừa qua, Công ty điện lực tỉnh Quảng Trị đã lên tiếng mạnh mẽ khi phát hiện lưới điện tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà (TP.Đông Hà, Quảng Trị) bị đe dọa nghiêm trọng do kẻ gian tháo trộm hàng chục thanh giằng trên các trụ điện 22 kV.

Ngày 2.6, 32 thanh giằng tại các cột sắt số 1-2/13, 1-2/37 và 1-2/38 trên đường dây 22 kV xuất tuyến 471 Trạm biến áp 110 kV Đông Hà đã bị kẻ gian tháo. Đây là đường trục chính cấp điện cho Khu công nghiệp Nam Đông Hà. Nếu sự cố xảy ra sẽ gây mất điện 20 trạm biến áp tại khu công nghiệp này với tổng sản lượng ước tính khoảng 7 MW. Công ty điện lực Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị sớm vào cuộc điều tra, tìm ra đối tượng trộm cắp tài sản quốc gia, nhằm ổn định an toàn đường dây điện toàn tuyến.

Nhiều thanh giằng, con ốc ở các trụ điện đường dây 22 kV khu công nghiệp Nam Đông Hà bị mất trộm ẢNH: THANH LỘC

Sự việc chưa lắng xuống thì ngày 7.6, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị khi tiến hành kiểm tra hiện trường đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo lại tiếp tục phát hiện tại vị trí cột 16 thuộc địa phận P.Đông Lương bị tháo trộm một số cấu kiện, trong đó có 10 thanh giằng và 24 bu lông.

Việc xâm hại đến lưới điện tại Quảng Trị đã diễn ra nhiều năm, gây bức xúc cho địa phương. Trước đó, cuối tháng 7.2019, kẻ gian đã tháo trộm 70 thanh giằng (các thanh thép V63 có độ dài từ 2 - 2,9 m mỗi thanh) và 140 bu lông dài 7,6 cm kèm đai ốc trên các cột đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo, thuộc địa phận TT.Lao Bảo, H.Hướng Hóa.

Kinh hoàng hơn, đầu tháng 7 này, Truyền tải điện Quảng Trị cũng đã phát hiện việc mất trộm 28 thanh giằng, bu lông, ê cu phụ kiện của vị trí cột số 1360 đường dây 500 kV Đà Nẵng - 574 Vũng Áng (mạch 1) đoạn qua địa bàn xã Triệu Ái, H.Triệu Phong, Quảng Trị. Cũng như Công ty điện lực Quảng Trị, Truyền tải điện Quảng Trị (phụ trách quản lý đường dây 500 kV) cũng chỉ biết kêu cứu lực lượng công an!

Ảnh hưởng an ninh quốc gia

Với những vụ trộm đe dọa lưới điện của Khu công nghiệp Nam Đông Hà, ông Lê Minh Quảng, Phó giám đốc Điện lực Đông Hà, cho biết dù giá trị không lớn nhưng việc mất trộm những thanh giằng chịu lực tại các cột điện đe dọa nghiêm trọng đến an toàn vận hành lưới điện cấp nguồn cho các nhà máy trong khu công nghiệp. Chẳng hạn vụ trộm 70 thanh giằng cột điện 110 kV Đông Hà - Lao Bảo hồi năm 2019, giá trị chỉ khoảng 35 triệu đồng, nhưng hậu quả rất lớn.

Riêng đối với các vụ trộm xảy ra ở cột điện 500 kV, rất nhiều người thậm chí còn không dám nghĩ đến... hậu quả. Vì thế, theo một lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Trị, ngay sau khi phát hiện mất trộm, chỉ chờ công an lấy vân tay, khám nghiệm xong, đơn vị lập tức điều công nhân và vật tư khẩn trương thay mới các thanh giằng, con ốc...

Trước sự việc đặc biệt nghiêm trọng này, ngày 6.7, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã có văn bản giao công an tỉnh phối hợp Truyền tải điện Quảng Trị khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét sớm tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm hành vi phá hoại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; đồng thời giao Sở Công thương, Truyền tải điện Quảng Trị phối hợp công an tỉnh, các địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tham gia bảo vệ an ninh, an toàn lưới điện truyền tải. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh trong tháng 7.2021.