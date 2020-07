Những hình ảnh của phi công người Anh khi rời TP.HCM

Phi công người Anh đã được điều trị như thế nào? Phi công người Anh được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào ngày 18.3, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Đây là bệnh nhân thứ 91 tại Việt Nam nhiễm Covid-19. Trước đó, ngày 14.3, phi công người Anh này đã từng đến bar Buddha ở Q.2. Ngay từ ngày đầu nhập viện, các y bác sĩ tiên lượng phi công người Anh rất nặng do tải lượng virus quá cao. Phi công người Anh thở ô xy ngay từ đầu, từ thở không xâm nhập đến thở xâm nhập. Phi công người Anh nhanh chóng tiến đến các biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển nhanh), “cơn bão cytokine ào ạt”, vi huyết khối, xuất huyết - rối loạn đông máu nặng, suy đa tạng (tổn thương thận, tổn thương gan), nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu... và sự sống chỉ còn trong gang tấc. ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể) là biện pháp cuối cùng để phổi bệnh nhân nghỉ ngơi, chờ phổi hồi phục thì phi công người Anh sẽ sống, nếu không thì sẽ ghép phổi. Song song đó là lọc máu. Phi công người Anh được sử dụng nhiều loại thuốc an thần để nằm yên BN 91 phi công người Anh nói gì trước khi chuẩn bị lên máy bay về nước? Khi phổi hồi phục từ 20 - 30%, ngày 22.5, phi công người Anh được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy với phương án ghép phổi. Bệnh viện Chợ Rẫy với thế mạnh là có nhiều chuyên khoa phối hợp, phi công người Anh dần được cho hồi tỉnh (giảm thuốc an thần) tiến đến ngưng lọc máu, ngưng ECMO để bệnh nhân tập thở và dần cai máy thở. Phi công người Anh đã hồi phục mà không cần ghép phổi.